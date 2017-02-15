Дополнительные меры по обеспечению безопасности примут в Пскове во время Дня защитника Отечества и Масленицы

15:59, 15 февраля 2017, ПАИ

Одинаковые меры по обеспечению безопасности будут приниматься как во время военного парада в Крестах, так и во время его репетиции. Барьерами оградят место сжигания чучела Масленицы и три концертные площадки во время народных гуляний.

Также управление МВД России по городу Пскову совместно с кинологической службой и специалистами-взрывотехниками заблаговременно проверит места проведения праздничных мероприятий и обеспечит общественный порядок во время торжеств, будет уточнена схема оповещения населения, определены маршрут и порядок эвакуации людей в случае необходимости.

Совместно с управляющими организациями города по содержанию жилого фонда будет осуществлена проверка нежилых и технических помещений, приняты меры по недопущению проникновения в них посторонних лиц, обеспечен контроль за целостностью запирающих и пломбирующих устройств. На подходах к местам массового нахождения людей будут привлечены усиленные патрули полиции совместно с кинологическими службами.

Руководителям организаций культурно-досуговой направленности, общественного питания, учреждений торговли и арендаторам площадей необходимо провести инструктаж персонала о действиях при обнаружении бесхозных предметов, организации и проведению эвакуации персонала и посетителей при возникновении внештатных ситуаций.

Кроме того, во время заседания отмечалась положительная динамика в работе городской антитеррористической комиссии. Также установлен срок исполнения невыполненных решений комиссии до 1 июля 2017 года. Члены комиссии обсудили практические действия служб в ходе февральских антитеррористических учений, а также вопросы оперативного оповещения и эвакуации населения в зонах потенциальных угроз.