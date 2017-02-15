0
18:00
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
17:15
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
17:13
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
16:29
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
16:00
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
14:31
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
14:13
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
Еще новости
Общество

Дополнительные меры по обеспечению безопасности примут в Пскове во время Дня защитника Отечества и Масленицы

Одинаковые меры по обеспечению безопасности будут приниматься как во время военного парада в Крестах, так и во время его репетиции. Барьерами оградят место сжигания чучела Масленицы и три концертные площадки во время народных гуляний.

Также управление МВД России по городу Пскову совместно с кинологической службой и специалистами-взрывотехниками заблаговременно проверит места проведения праздничных мероприятий и обеспечит общественный порядок во время торжеств, будет уточнена схема оповещения населения, определены маршрут и порядок эвакуации людей в случае необходимости.

Совместно с управляющими организациями города по содержанию жилого фонда будет осуществлена проверка нежилых и технических помещений, приняты меры по недопущению проникновения в них посторонних лиц, обеспечен контроль за целостностью запирающих и пломбирующих устройств. На подходах к местам массового нахождения людей будут привлечены усиленные патрули полиции совместно с кинологическими службами.

Руководителям организаций культурно-досуговой направленности, общественного питания, учреждений торговли и арендаторам площадей необходимо провести инструктаж персонала о действиях при обнаружении бесхозных предметов, организации и проведению эвакуации персонала и посетителей при возникновении внештатных ситуаций.

Кроме того, во время заседания отмечалась положительная динамика в работе городской антитеррористической комиссии. Также установлен срок исполнения невыполненных решений комиссии до 1 июля 2017 года. Члены комиссии обсудили практические действия служб в ходе февральских антитеррористических учений, а также вопросы оперативного оповещения и эвакуации населения в зонах потенциальных угроз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
15 февраля 2017
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
15 февраля 2017
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
15 февраля 2017
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
15 февраля 2017
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
15 февраля 2017
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
15 февраля 2017
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 февраля 2017
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...