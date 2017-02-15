0
18:00
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
17:15
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
17:13
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
16:29
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
16:00
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
14:31
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
14:13
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
Еще новости
Общество

Псковский собственник участков сельхозназначения заплатит 40 тысяч рублей за их зарастание

Псковский собственник участков сельскохозяйственного назначения за нарушение земельного законодательства привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Два земельных участка общей площадью свыше 15 га, расположенные у деревень Пуричино и Колчино в Палкинском районе, специалисты обследовали в ходе внеплановой выездной проверки. Осмотр земель показал, что сельскохозяйственная деятельность на них не ведется, по всей площади отмечено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Представители администрации сельского поселения «Новоуситовская волость» подтвердили, что участки не используются для сельскохозяйственного производства в течение нескольких лет, зарастая древесно-кустарниковой растительностью.

Таким образом, владелец участков не выполнял требования статей 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, которые обязывают проводить мероприятия по защите сельхозземель от зарастания деревьями, кустарником и сорными растениями, констатировали в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
15 февраля 2017
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
15 февраля 2017
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
15 февраля 2017
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
15 февраля 2017
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
15 февраля 2017
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
15 февраля 2017
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 февраля 2017
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...