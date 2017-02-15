Псковский собственник участков сельхозназначения заплатит 40 тысяч рублей за их зарастание

16:53, 15 февраля 2017, ПАИ

Псковский собственник участков сельскохозяйственного назначения за нарушение земельного законодательства привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Два земельных участка общей площадью свыше 15 га, расположенные у деревень Пуричино и Колчино в Палкинском районе, специалисты обследовали в ходе внеплановой выездной проверки. Осмотр земель показал, что сельскохозяйственная деятельность на них не ведется, по всей площади отмечено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Представители администрации сельского поселения «Новоуситовская волость» подтвердили, что участки не используются для сельскохозяйственного производства в течение нескольких лет, зарастая древесно-кустарниковой растительностью.

Таким образом, владелец участков не выполнял требования статей 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, которые обязывают проводить мероприятия по защите сельхозземель от зарастания деревьями, кустарником и сорными растениями, констатировали в ведомстве.