Губернатор Псковской области почтил память воинов-афганцев

14:07, 15 февраля 2017, ПАИ

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в Псковской области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Память погибших во время военных действий в Афганистане почтил губернатор региона Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Он возложил цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине XX века.

Вместе с главой региона в церемонии приняли участие глава города Иван Цецерский, члены регионального комитета ветеранов войны и военной службы во главе с председателем Шамилем Ахметовым и представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

По окончании церемонии Андрей Турчак и Иван Цецерский пообщались с представителями ветеранских организаций. Шамиль Ахметов рассказал об инициативе установить отдельный памятник воинам-афганцам под названием «Скала памяти». По его словам, макет памятника уже разработан, но пока не решен вопрос с местом размещения. Андрей Турчак в свою очередь предложил установить монумент здесь, у памятника воинам Псковского гарнизона, чтобы в итоге это был единый мемориальный комплекс.

Стороны договорились в феврале провести заседание комиссии при участии главного архитектора и скульптора Пскова, чтобы утвердить окончательный макет и место установки «Скалы памяти». Предварительный проект подразумевает, что памятник будет представлять собой скалу, выполненную из высококачественного цемента, на вершине которой будет сидеть двуглавый орел, а на переднем плане стоять фигуры офицера и солдата.

Напомним, 15 февраля 1989 года последняя колонна Советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч человек. В боях в Афганистане погибли 89 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского Союза.