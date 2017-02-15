17 февраля главный судебный пристав Псковской области проведёт приём в Дедовичах

17:23, 15 февраля 2017, ПАИ

17 февраля с 10:00 до 12:00 руководитель УФССП России по Псковской области — главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников проведёт личный приём граждан в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе управления.

Предварительная запись на прием ведётся по телефонам 8 (81135) 2-87-00 (отдел судебных приставов Дновского и Дедовичского районов) и 8(8112)-699-020 (приемная Управления ФССП России по Псковской области).

Приём пройдет в администрации Дедовичского района по адресу: посёлок Дедовичи, площадь Советов, дом 6, кабинет 21.

График проведения выездных приемов граждан, осуществляемых главным судебным приставом Псковской области, его заместителями и лицами, их замещающими, опубликован на сайте Управления ФССП России по Псковской области.