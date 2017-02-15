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Общество

20 штрафов ГИБДД оплатил пскович, чтобы снять запрет на регистрационные действия с автомобилем

Сразу 20 штрафов ГИБДД оплатил пскович, чтобы снять запрет на регистрационные действия со своим автомобилем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

На исполнении у судебного пристава в отношении должника находились 20 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу УГИБДД по Псковской области на общую сумму 19 тысяч 300 рублей. Исполнительные производства были возбуждены в период с декабря 2015 года по январь 2017 года. Приставы наложили запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством псковича и вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в двух банках.

В феврале гражданин пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю и полностью оплатил штрафы, в настоящее время все обращения и запреты сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Всего на исполнении у судебных приставов Псковской области находится ещё более 38 тысяч производств о взыскании штрафов за правонарушения в области ГИБДД. За 2016 год Управление ФССП России по Псковской области взыскало около 30 миллионов рублей с данной категории правонарушителей.

Напомним, что, узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте управления через сервис «Банк данных исполнительных производств», также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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