На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск

16:00, 15 февраля 2017, ПАИ

Соединения и воинские части Западного военного округа, привлеченные к внезапной проверке боевой готовности, завершили сосредоточение в назначенных районах и подготовку к практическим действиям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, подразделения совершили марши на штатной технике на дальние расстояния с выходом и сосредоточением на полигонах Луга, Струги Красные и Кирилловское, где теперь проведут контрольные занятия и учебные стрельбы.

В течение первых суток в объединениях, соединениях и воинских частях, привлеченных к проверке, отрабатываются вопросы выполнения мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. Основная цель мероприятий — всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений.

Внезапная проверка боевой готовности проводится под руководством врио командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова и продлится до 16 февраля.