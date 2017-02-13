0
12:26
В прошедшем времени
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
17:02
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
10:27
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
Еще новости
Политика

Жириновский предложил отправить на пенсию губернаторов старше 60 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить на пенсию всех губернаторов старше 60 лет, пишет «Российская газета».

По его словам, ЛДПР приветствует произошедшие за последние недели отставки губернаторов в ряде российских регионов, ведь «пришли молодые, технократы, образованные, инициативные». «Это нужно продолжить», - заявил он.

Также Владимир Жириновский выступил с инициативой по повышению явки на выборах, в том числе предстоящих президентских. Он предложил отменить так «день тишины» и разрешить агитацию даже в день проведения выборов. «Пусть агитация идет, круглые сутки по всей стране без всяких ограничений», - сказал он.

Кроме того, лидер ЛДПР предложил разрешить финансирование предвыборных мероприятий из любых источников без ограничений. По мнению политика, в день выборов необходимо устраивать максимальное число концертов, развлекательных мероприятий, спортивных соревнований. «Это привлечет людей. А при помощи агитации в субботу мы напомним, что выборы в воскресенье. Таким образом, мы можем увеличить явку», - отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
13 февраля 2017
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
13 февраля 2017
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 18
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 9
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
10 февраля 2017
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области 6
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
10 февраля 2017
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
10 февраля 2017
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям

Идет загрузка...