Жириновский предложил отправить на пенсию губернаторов старше 60 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить на пенсию всех губернаторов старше 60 лет, пишет «Российская газета».
По его словам, ЛДПР приветствует произошедшие за последние недели отставки губернаторов в ряде российских регионов, ведь «пришли молодые, технократы, образованные, инициативные». «Это нужно продолжить», - заявил он.
Также Владимир Жириновский выступил с инициативой по повышению явки на выборах, в том числе предстоящих президентских. Он предложил отменить так «день тишины» и разрешить агитацию даже в день проведения выборов. «Пусть агитация идет, круглые сутки по всей стране без всяких ограничений», - сказал он.
Кроме того, лидер ЛДПР предложил разрешить финансирование предвыборных мероприятий из любых источников без ограничений. По мнению политика, в день выборов необходимо устраивать максимальное число концертов, развлекательных мероприятий, спортивных соревнований. «Это привлечет людей. А при помощи агитации в субботу мы напомним, что выборы в воскресенье. Таким образом, мы можем увеличить явку», - отметил он.