Жириновский предложил отправить на пенсию губернаторов старше 60 лет

15:08, 15 февраля 2017, ПАИ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить на пенсию всех губернаторов старше 60 лет, пишет «Российская газета».

По его словам, ЛДПР приветствует произошедшие за последние недели отставки губернаторов в ряде российских регионов, ведь «пришли молодые, технократы, образованные, инициативные». «Это нужно продолжить», - заявил он.

Также Владимир Жириновский выступил с инициативой по повышению явки на выборах, в том числе предстоящих президентских. Он предложил отменить так «день тишины» и разрешить агитацию даже в день проведения выборов. «Пусть агитация идет, круглые сутки по всей стране без всяких ограничений», - сказал он.

Кроме того, лидер ЛДПР предложил разрешить финансирование предвыборных мероприятий из любых источников без ограничений. По мнению политика, в день выборов необходимо устраивать максимальное число концертов, развлекательных мероприятий, спортивных соревнований. «Это привлечет людей. А при помощи агитации в субботу мы напомним, что выборы в воскресенье. Таким образом, мы можем увеличить явку», - отметил он.