Вышел в свет третий том книги «Солдаты Победы»

17:01, 15 февраля 2017, ПАИ

Вышел в свет третий том книги «Солдаты Победы». Он открывает публикацию материалов об участниках Великой Отечественной войны, которые родились или проживали на территории Псковской области и ушли из жизни до апреля 2013 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал главный редактор издания краевед, историк Николай Никитенко, книга содержит сведения об 1 тыс. 96 уроженцах и жителях города Великие Луки. Это лишь часть имен великолучан, которые стали участниками сражений с фашизмом. «Каждый из них - частица нашего народа. Без них не была бы полной военная история», — сказал Николай Никитенко.

Во время Великой Отечественной войны из Великих Лук и Великолукского района были призваны на фронт около 35 тыс. человек, 11 тыс. 638 из них погибли либо пропали без вести. По неполным данным с победой домой вернулись более 7,5 тыс. великолучан.

Биографии героев книги «Солдаты Победы» составлены на основе документов Псковского областного военного комиссариата, государственного и муниципального архивов, Краеведческого музея Великих Лук и личных архивов участников войны и их родственников. «Особую ценность представляют военные билеты, красноармейские книжки, справки о ранениях, архивные справки, удостоверения к наградам.



Сохраненные в семейных архивах документы позволили с наибольшей полнотой отразить участие каждого ветерана в войне, устранить пробелы в их фронтовых биографиях и оценить вклад каждого в Победу», — отметил главный редактор издания и добавил, что книга содержит более 600 фотографий.

В ходе подготовки третьего тома стало известно, что почти каждый 10-й герой книги награжден медалью за взятие Берлина или Кенигсберга. Десятки ветеранов имеют медали за оборону Ленинграда и Москвы, освобождение Праги, Варшавы, Будапешта и Вены. Более 70 человек принимали участие в войне с Японией. 15 участников ВОВ награждены орденами Александра Невского, более 40 — орденом Красного Знамени, 7 — орденами В. И. Ленина. Кроме того, установлены имена двух участников Парада Победы 1945 года в Москве. Это великолучане Егор Калининкин и Петр Яровиков.

Тираж третьего тома составляет 1 тыс. 36 экземпляров. Книги частично будут переданы в библиотеки Псковской области, а также вручены родственникам фронтовиков.

Николай Никитенко рассказал, что работа над книгой «Солдаты Победы» продолжается. Сейчас готовится к выпуску 4-й том об участниках Великой Отечественной войны из Невеля и Невельского района.

Напомним, идея создания многотомника «Солдаты Победы» впервые прозвучала несколько лет назад на встрече Губернатора Псковской области Андрея Турчака с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава региона инициативу фронтовиков поддержал и лично возглавил редакционную коллегию по подготовке издания. Первый том издания вышел в конце апреля 2015 года, в канун 70-летия Победы.