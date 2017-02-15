В псковском погрануправлении прошли мероприятия, посвящённые памяти исполнявших служебный долг за рубежом воинов

17:07, 15 февраля 2017, ПАИ

В Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

13 и 14 февраля, в преддверии этой памятной даты, сотрудники Пограничного управления организовали и провели с «уроки мужества» в Псковском филиале Академии ФСИН России, Псковском политехническом колледже, Погранично-таможенно-правовом лицее № 22 и Писковской средней школе. Воины-интернационалисты рассказали учащимся о подвигах советских солдат и офицеров в годы войны в Афганистане, поделились собственными воспоминаниями о непростых годах службы.

Сегодня, 15 февраля, воины-интернационалисты посетили храм Александра Невского, где приняли участие в панихиде. Также сотрудники Управления совместно с представителями администраций области и города Пскова почтили память воинов-интернационалистов в сквере Дома офицеров, где возложили цветы и венки к плите с именами бойцов, погибших при исполнении воинского долга.