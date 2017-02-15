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Общество

Анатолий Ефимов: К сожалению, многие считают, что родительские руки безопаснее детского автокресла

«К сожалению, в нашем сознании прочно сидит, что безопаснее всего для ребенка не автокресло, а  руки матери или отца, что, мол, они-то уж не выпустят самое дорогое», - заявил   начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области   Анатолий Ефимов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с прошедшей 15 февраля в пресс-центре газеты «Псковская правда» пресс-конференции, посвящённой новой социальной акции «Сложности перехода».

Этот проект будет идти в Псковской области до 1 марта, его цель - наладить взаимодействие между пешеходами и водителями, также внимание будет уделено перевозкам детей. По словам Анатолия Ефимова, в рамках акции будут проводиться специальные беседы, лекции, рейды, в том числе, совместно со студентами-активистами «Молодой гвардии Единой России».  

Основное же направление «Сложностей перехода» - это отношение пешеходов и водителей. «Нередко пешеход, переходя дорогу, не имеет визуального контакта с водителем, в результате происходят ДТП. У подростков  - это наушники, у взрослых, например, капюшон», - отметил Анатолий Ефимов и добавил, что в Пскове и в Великих Луках увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за невнимательности пешеходов и водителей.

Анатолий Ефимов подчеркнул, что промежуток акции «Трудности перехода»  небольшой и за это время нужно провести как можно больше профилактических мероприятий. «К работе мы пригласили активистов «Убитых дорог». Спасибо им за активную поддержку и позицию в части внимания к необходимости ремонта дорог, которые в связи с неустойчивыми климатическими условиями разрушаются. Вместе с общественниками мы можем обращаться к органам власти», - сказал он.

Первая кампания новой акции прошла в Острове и в Бежаницах, где дорогу вместе с детьми переходили сотрудники ГМБДД. Они и учили детей, как это делать правильно и раздавали светоотражающие элементы.

В Пскове же сегодня прошло другое мероприятие - «Шагающий автобус», в ходе которого дети под руководством педагогов, депутатов, известных персон прошли по безопасному маршруту.  

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