К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»

17:15, 15 февраля 2017, ПАИ

К Международным ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну» с кластером пешеходных переходов. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 15 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Ефимов отметил, что в Пскове зарегистрированы 119 тысяч транспортных средств. «Вы представляете, какой это ежедневный поток, который пересекает основные артерии - Рижский и Юбилейную?» - сказал он. По словам начальника областного УГИБДД, уже реализованные инновационные проекты на Сиреневом бульваре - светофоры с солнечными батарейками и желтым мигающим светом - привлекают внимание водителей к пешеходному переходу.

Он также добавил, что из-за большего количества строящихся домов в Пскове возникают «заторные ситуации».

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов рассказал, что в комиссию по безопасности дорожного движения поступает множество вопросов, и обсуждения длятся по несколько часов. «Мы стараемся выходить в рейды совместно с ГИБДД, сейчас по городу устанавливаются заграждения, чтобы физически воспрепятствовать переходу дороги в неположенных местах», - сообщил он и отметил, что планируется установить еще 30-40 ограждений у городских дорог.

Анатолий Ефимов также попросил замглавы Пскова нанести на центральные улицы пластиковую горизонтальную разметку, чтобы ее было видно круглый год, а не только с мая по октябрь.

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков заметил, что поступила масса жалоб на качество установленных ограждений. По его словам, конструкции ржавые, неровные и устанавливались в снег.

Сергей Гаврилов сказал, что все жалобы по этому вопросу можно направлять главе администрации города Пскова Игорю Калашникову или в Управление городского хозяйства.