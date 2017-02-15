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В Локнянском районе безработная женщина ограбила свою знакомую

В Локнянском районе полицейские установили подозреваемую в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в одном из домов в деревне Ямы после распития спиртного и произошедшей ссоры безработная 48-летняя гражданка с применением насилия открыто похитила у своей 67-летней знакомой 2000 рублей. На эти деньги позднее она приобрела в магазине алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана. Причем, ранее она была уже судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование.

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