В Локнянском районе безработная женщина ограбила свою знакомую

15:47, 15 февраля 2017, ПАИ

В Локнянском районе полицейские установили подозреваемую в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в одном из домов в деревне Ямы после распития спиртного и произошедшей ссоры безработная 48-летняя гражданка с применением насилия открыто похитила у своей 67-летней знакомой 2000 рублей. На эти деньги позднее она приобрела в магазине алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана. Причем, ранее она была уже судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование.