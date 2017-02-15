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С этого года в Пскове камеры начнут отслеживать проезд перекрёстков на красный свет

В этом году в Пскове камеры фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения начнёт регистрировать факты проезда перекрестков на красный свет. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 15 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Штрафы будут назначены в размере 800 рублей. «Количество установленных в Пскове камер позволяют осуществлять такие наблюдения», - заметил Анатолий Ефимов.

Он также упомянул, что псковские пешеходы переходят дорогу в капюшонах, наушниках и с телефонами. «Подходя к пешеходному переходу - найдите визуальный контакт с водителем!» – призвал начальник областного УГИБДД.

К тому же, подчеркнул он, водители не должны обгонять друг друга на пешеходном переходе.

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