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Общество

В отделе Росгвардии по Псковской области прошла встреча с сотрудниками - ветеранами Афганистана

В день годовщины окончания боевых действий в Демократической Республике Афганистан руководство отдела Росгвардии по Псковской области организовало встречу с сотрудниками, принимавшими участие в наведении конституционного порядка на территории дружественного государства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

«Наши соотечественники самоотверженно решали боевые задачи в Афганистане, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства», - отметил в своем выступлении врио начальника отдела Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев.

Напомним, что начиная с 2011 года, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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