Пик нагрузки в энергосистеме Псковской области текущей зимой снизился на 3,2%

16:21, 15 февраля 2017, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» подвели итоги зимнего дня контрольных замеров электрических нагрузок и уровней напряжения в сетях. По традиции он проходит ежегодно в третью среду декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщили в Центре управления сетями предприятия, суммарная нагрузка на энергосистему Псковской области в этот день составила 349 МВт. Максимум же нагрузки в текущем отопительном сезоне был отмечен 9 января на уровне 395 МВт при температуре воздуха минус 4 градуса. Прошлой зимой пик нагрузки достигал 408 МВт, что выше на 3,2%.

Тем не менее, по данным Центра управления сетями, нагрузка в энергосистеме региона в последние годы остается практически неизменной. Незначительные колебания потребления электроэнергии зависят, главным образом, от погодных условий.

Исторический максимум нагрузки в псковской энергосистеме был зафиксирован 6 февраля 1991 года и составил 620 МВт. Закрытие промышленных предприятий стало причиной уменьшения потребления электроэнергии в области почти в два раза. Уже в 2005 году максимальная нагрузка фиксировалась на уровне 360 МВт.

В ходе контрольных замеров составляется также ведомость нагрузок подстанций напряжением 110 кВ. В дальнейшем эта информация учитывается при рассмотрении заявок по технологическому присоединению к данным центрам питания. По результатам последних контрольных замеров, предельная загруженность трансформаторов была зафиксирована в Пскове на подстанциях 110 кВ № 73 «Льнокомбинат», № 126 «Речная», № 53 «Псков» и № 283 «Завеличье» и в Великих Луках на подстанции № 130 «Рябики».