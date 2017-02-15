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Общество

Арт-терапия для пожилых: творчество, как способ продления жизни

13 февраля среди пенсионеров Университета пожилого человека при учебном центре «Знания» в Пскове состоялся мастер класс по подготовке подарков к Дню всех влюбленных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«На этот раз мы делали текстильное сердце с ароматом кофе и ванили к 14 февраля. Участники мастер-класса с большим интересом включились в творческий процесс. Творческая мастерская неизменно пользуется большой популярностью. Именно здесь, занимаясь творчеством, пожилые люди получают возможность развивать таланты, о которых даже не подозревали», - отметили организаторы.

«Во время занятий, мы не только учимся чему то новому и интересному, познаём тонкости мастерства, но и с  большим удовольствием просто общаемся между собой. А ещё, удивительные вещи, созданные своими руками на творческой мастерской, наполняют наши дома атмосферой уюта и очарования. С нетерпением буду ждать следующего занятия!», — поделилась впечатлениями одна из студенток Университета пожилого человека.

Тема следующего мастер-класса «Народная кукла «На счастье», который состоится 27 февраля

Также всех желающих пенсионеров приглашают на курсы: компьютерная грамотность,  курс домашней медсестры, психология, английский язык, краеведение, «Наше доброе старое кино». В марте в Университете пожилого человека откроются новые курсы«Курсы красоты» Для записи и подробной информации обращаться по телефонам (8112) 441-221, 441-551.

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