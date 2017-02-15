В Пскове на улице Труда задержан молодой человек с наркотиками
В Пскове на улице Труда задержан молодой человек с наркотиками. Задержание произвели сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
В руках у молодого человека 26 лет обнаружился свёрток с неизвестным веществом растительного происхождения. Согласно проведенным исследованиям, вещество является наркотическим средством – спайсом.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.