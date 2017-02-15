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В Пскове на улице Труда задержан молодой человек с наркотиками

В Пскове на улице Труда задержан молодой человек с наркотиками. Задержание произвели сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В руках у молодого человека  26 лет обнаружился свёрток с неизвестным веществом растительного происхождения. Согласно проведенным исследованиям, вещество является наркотическим средством – спайсом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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