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Общество

Авиапассажиров предлагают обязать сдавать в багаж алкоголь из Duty Free

Транспортная полиция предлагает авиакомпаниям разработать систему передачи спиртного, купленного в магазинах беспошлинной торговли Duty Free, на борт самолета в качестве багажа. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Кроме того, в МВД призывают ограничить продажу алкогольных напитков в ресторанах и кафе на территории аэропортов. Предполагается, что такие меры помогут снизить количество правонарушений, совершаемых на борту пассажирских лайнеров.

В частности, среди предложенных мер, обучение сотрудников авиакомпаний разным способам взаимодействия с пассажирами, представляющими угрозу общественной безопасности.

Как отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД, в прошлом году около 700 пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не были допущены на свои рейсы.

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