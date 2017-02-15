В торговом центре Пскова задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

16:13, 15 февраля 2017, ПАИ

В Пскове, в одном из торговых центров на Рижском проспекте, наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал гражданина совершившего мелкое хищение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ на территории Мурманской области. 44-летний гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.