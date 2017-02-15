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Общество

ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону

От лица руководства ФСИН России начальник пенитенциарной службы Псковской области Юрий Лымарь передал в дар уникальную икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН по региону, событие состоялось 15 февраля, в Сретенье Господне.

Фото пресс-службы ведомства

На мероприятии также присутствовали митрополит Псковский и Порховский Евсевий, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, представители духовенства.

Фото пресс-службы ведомства

Идея изготовления такой уникальной иконы появилась после того, как осенью прошлого года Псковскую область с рабочим визитом посетил заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов. Побывав в городе Печоры и познакомившись с одним из самых известных мужских монастырей России, он выразил намерение преподнести от руководства ФСИН России этот ценный подарок обители.

Фото пресс-службы ведомства

Икона, переданная в дар, является уникальной по технике изготовления: больше 20 умельцев одного из исправительных учреждений Тульской области почти два месяца трудились над ее созданием.

«Для нас сегодняшнее событие является очень значимым: именно в этот день в 1955 году архимандрит Иоанн Крестьянкин, который почти сорок лет был насельником нашего монастыря, освободился из мест заключения, - сказал архимандрит Тихон. - Так пусть отныне эта икона помогает людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и тем, кто освободился из мест лишения свободы».

Фото пресс-службы ведомства

После того, как митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин освящения реликвии, ее разместили в домовом храме-часовне в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» при Доме трудолюбия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

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