Псковская областная библиотека приглашает на открытие выставки «Дом Романовых в истории России»

17:47, 15 февраля 2017, ПАИ

16 февраля года в 15:00 в фойе Псковской областной научной библиотеки состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Дом Романовых в истории России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в открытии примут участие алтарники Псковского воинского храма святого Александра Невского, настоятель храма протоиерей Олег Тэор, студенты Псковского филиала Академии ФСИН России и ПсковГУ.

Организатором выставки является ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина». При подготовке экспозиции использовались фонды Псковской областной универсальной научной библиотеки, музея и библиотеки храма св. Александра Невского, фотографии о пребывании царя в 1903 года в Пскове из архива сотрудника Псковской областной библиотеки Татьяны Ледининой.

«Выставка «Дом Романовых в истории России» - это попытка выразить уважение к династии русских царей и к последнему русскому императору», - отметили организаторы.

Основная часть выставки посвящена теме «Романовы и Псковский край»: книги «Псков в годы Северной войны» о пребывании в Пскове царя Петра I; «России честь, надежда, щит» Л. Н. Макеенко. «Псков в годы Первой мировой войны» А. А. Михайлова, рассказывающая о работе членов императорской семьи в госпиталях Пскова во время Первой мировой войны, альбомы Н. Ф. Левина «Псков на старых открытках» с изображениями Ольгинского храма, построенного в 1914 году в Выбутах, памятника царю-освободителю Александру II работы скульптора Опекушина и «Император Николай II в Пскове» о визите в Псков и Псково-Печерский монастырь царя и царицы в 1903 году, а также книга П. А. Николаева «Историческая драма в Пскове», посвященная отречению императора на псковском вокзале в марте 1917 года.

На выставке также будут представлены выпуски разных лет справочника Псковской епархии «Псковский паломник». В изданиях сведения о псковских храмах в честь святых царственных страстотерпцев в Никандровой пустыни, в Царской часовне Воскресения Христова в Пскове, в часовне царевича Алексия в с. Тешково Карамышевской волости Псковского района.

В экспозиции - издания из фонда Псковской областной библиотеки: «Отношение к поэзии Ю. М. Лермонтова в императорской семье», «Игрушки царских детей», «Коронационная книга» и «Дневник путешествия цесаревича Николая» и другие.

Еще одна часть выставки – это издания и фотографии из фонда библиотеки и музея храма святого Александра Невского: книги «Не в силе Бог, а в правде» о членах дома Романовых, которые имели непосредственное отношение к созданию храма Александра Невского; «Пантелеимонов монастырь» А. Б. Постникова, фотография старца Спасо-Елиазаровского монастыря Гавриила (Зырянова), духовника великой княгини Елизаветы Федоровны, и пасхальный символ, сделанное из остатков каменного киота от иконы этой святой мученицы из храма святого Александра Невского в Иерусалиме.

Выставка будет работать до конца февраля. Справки по телефону 72-84-06.