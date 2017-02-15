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Общество

Пожарные побывали в гостях у жителей Красногородска и напомнили меры безопасности

15 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области совместно с главой Красногородска провели профилактический рейд по предупреждению пожаров и их последствий в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Специалисты провели сход граждан, подворовой обход жилых домов поселка Красногородск, проинструктировали 17 человек.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Также местным жителям напомнили о необходимости соблюдения пожарной безопасности в быту, правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления.

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