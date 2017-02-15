С начала года в Пскове проверили 5 организаций на наличие трудовых договоров с работниками

17:58, 15 февраля 2017, ПАИ

С начала года в Пскове проверили 5 организаций и выявили случаи отсутствия трудовых договоров с работниками и подмены их договорами подряда, а также ряд других нарушений трудового законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в межведомственных рейдах приняли участие представители прокуратуры города, Государственной инспекции труда в Псковской области и администрации Пскова.

Граждане в случае нарушения работодателями их прав могут обращаться с жалобой в прокуратуру города или Государственную инспекцию труда Псковской области, а также анонимно или с предоставлением своей контактной информации сообщать о фактах неформальной занятости и других нарушениях трудового законодательства с помощью баннера «Скажи НЕТ зарплате в конверте», размещенном на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» и портале администрации города Пскова.