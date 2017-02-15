0
18:00
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
17:15
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
17:13
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
16:29
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
16:00
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
14:31
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
14:13
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
Еще новости
Общество

350 родителей псковских школьников приняли участие во всероссийской встрече по вопросам проведения ГИА в 2017 году

Сегодня, 15 февраля, в Псковской области более 350 родителей выпускников 9 и 11 классов приняли участие в просмотре трансляции Всероссийской встречи руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного управления образования Псковской области.

Во всех школах области учителя и будущие участники ЕГЭ-2017 могли принять участие в данном мероприятии.

Сергей Кравцов и его заместитель А. Музаев также ответили на вопросы родителей о Всероссийских проверочных работах, продемонстрировали информационные материалы, разработанные Рособрнадзором для разъяснения процедуры проведения ЕГЭ и поступления в вузы.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Е. Семченко подвел итоги международных оценочных процедур.

Особое внимание Сергей Кравцов обратил на соблюдение требований порядка проведения ЕГЭ, отсутствия в ППЭ запрещенных предметов и материалов, в том числе мобильных телефонов и иных средств связи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
15 февраля 2017
К Ганзейским дням на дорогах Пскова надеются организовать «зеленую волну»
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
15 февраля 2017
«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
15 февраля 2017
ФСИН передала в дар Псково-Печерскому монастырю уникальную икону
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
15 февраля 2017
На полигоне в Стругах Красных проходит внезапная проверка боеготовности войск
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
15 февраля 2017
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
15 февраля 2017
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 февраля 2017
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...