350 родителей псковских школьников приняли участие во всероссийской встрече по вопросам проведения ГИА в 2017 году

18:13, 15 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в Псковской области более 350 родителей выпускников 9 и 11 классов приняли участие в просмотре трансляции Всероссийской встречи руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного управления образования Псковской области.

Во всех школах области учителя и будущие участники ЕГЭ-2017 могли принять участие в данном мероприятии.

Сергей Кравцов и его заместитель А. Музаев также ответили на вопросы родителей о Всероссийских проверочных работах, продемонстрировали информационные материалы, разработанные Рособрнадзором для разъяснения процедуры проведения ЕГЭ и поступления в вузы.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Е. Семченко подвел итоги международных оценочных процедур.

Особое внимание Сергей Кравцов обратил на соблюдение требований порядка проведения ЕГЭ, отсутствия в ППЭ запрещенных предметов и материалов, в том числе мобильных телефонов и иных средств связи.