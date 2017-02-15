Псковские полицейские провели встречу со студентами о профилактике употребления наркотиков

18:16, 15 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Здоровье» провели традиционную встречу со студентами Псковского агротехнического колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Молодым людям продемонстрировали методический фильм «Все хорошие люди», направленный на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. После просмотра состоялась дискуссия. Ребята делились своими впечатлениями о фильме, рассуждали, как не попасть в ситуацию, при которой может возникнуть риск употребления наркотиков. Эти и другие вопросы гости обсудили со студентами.

Заместитель начальника отдела УКОН УМВД подполковник полиции Ольга Мирвалиева поблагодарила ребят за их активность и искренность. Она при этом подчеркнула, что любого человека жизнь может поставить в сложные обстоятельства, когда нужно будет сделать правильный выбор и постоять за себя, за свою безопасность.