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Общество

Псковские полицейские провели встречу со студентами о профилактике употребления наркотиков

Сотрудники Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Здоровье» провели традиционную встречу со студентами Псковского агротехнического колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Молодым людям продемонстрировали методический фильм «Все хорошие люди», направленный на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. После просмотра состоялась дискуссия. Ребята делились своими  впечатлениями о  фильме, рассуждали, как не попасть в ситуацию, при которой может возникнуть риск употребления наркотиков. Эти и другие вопросы  гости  обсудили со студентами.

Заместитель начальника отдела УКОН УМВД подполковник полиции Ольга Мирвалиева поблагодарила ребят за их активность и искренность. Она при этом подчеркнула, что любого человека жизнь может поставить в сложные обстоятельства, когда  нужно будет сделать правильный выбор и постоять за себя, за свою безопасность.

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