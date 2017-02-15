В Псковском филиале Академии ФСИН состоялась читательская конференция к 180-летию со дня смерти Пушкина

18:37, 15 февраля 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась читательская конференция, посвященная 180-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, участниками стали курсанты и студенты вуза и старшеклассники Псковского многопрофильного правового лицея № 8, средних общеобразовательных школ № 9 и 17 города.

В ходе мероприятия, посвященного жизни и творчеству русского поэта, в Псковском филиале академии ФСИН работали три площадки: «Дуэль А.С. Пушкина», «История Пушкинского заповедника», «Ах, эти чудные, милые мелочи».

Перед курсантами, студентами и школьниками выступили хранитель некрополя Ганнибалов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Вера Герасимова и методисты музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская и Елена Федорова, которые рассказали о жизни и творчестве Пушкина, а также о вещах, которые его окружали.

Научные сотрудники напомнили, что в этом году 17 марта Пушкинский заповедник отметит 95-летие со дня своего основания, и пригласили всех желающих на юбилей учреждения, связанного с пребыванием А. Пушкина в Михайловском.

В ходе проведения читательской конференции работала книжная экспозиция, посвященная 180-летию со дня смерти поэта.

После мероприятия его организаторы – сотрудники кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин - провели для старшеклассников экскурсию по территории Псковского филиала Академии ФСИН России.