Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия

18:00, 15 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак вместе с митрополитом Псковским и Порховским Евсевием посетил Печорах Музей истории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, который откроется для посетителей только после Пасхи.

Музей располагается рядом с обителью в здании бывшей монастырской гостиницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. Первые экспозиции гостям показал наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон.

Одна из них рассказывает о страницах русской военной истории, связанных с Псково-Печерским монастырем. Среди уникальных экспонатов — подлинник знамени псковского ополчения времен Отечественной войны 1812 года с изображением Успения Пресвятой Богородицы, фотокопия картины с изображением осады Пскова польским королем Стефаном Баторием. Здесь же можно увидеть фотографии священнослужителей — участников Великой Отечественной войны.

Еще одна выставка посвящена архимандриту Алипию (Воронову), который с 1959 по 1975 годы был наместником монастыря. В отдельном зале можно увидеть примеры одеяний священнослужителей, старцев, древние иконы и макет монастыря. Также в новом музее есть экспозиция народа сето и «царский зал».

На первом этаже здания находится музыкальная комната. Здесь же размещается экспозиция, посвященная великой княгине Елизавете Феодоровне, которая останавливалась в Псково-Печерском монастыре.

В пресс-службе отметили, что пока экспозиции музея ещё дорабатываются.