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Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»

«Народное признание» каждый год выводит в фокус общественного внимания новых людей, организации и проекты, достойные поощрения. Список победителей «Народного признания» – это всегда повод для представителей власти обратить внимание на те или иные имена и бренды. Потому что результаты народного голосования – это настоящий «знак качества», - заявил вице-губернатор – руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков в комментарии корреспонденту Псковского агентства информации. Напомним, Максим Жаворонков возглавляет жюри премии.

Вице-губернатор добавил, что «Народное признание – 2016» в этом плане оказалось не менее показательно и плодотворно. В частности, он с удовлетворением отметил, что в шорт-лист премии попали Многофункциональный центр Псковской области (номинация «Сервис»), движение «СВОЁ!» (номинация «Инициатива»), историческая реконструкция «Линия Сталина» (номинация «Событие»).

Напомним, что 13 февраля на сайте Псковского агентства информации завершился  второй тур голосования за финалистов премии. Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации  в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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  • Народное признание – 2016
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