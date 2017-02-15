В Пскове прошел митинг, посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана

18:23, 15 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в Пскове у Мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века (сквер у Дома офицеров) прошел торжественный митинг, посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. В торжественно-траурном мероприятии приняли участие войны-интернационалисты и родственники погибших, военнослужащие 76 дивизии ВДВ, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся, представители городской и региональной власти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В память о погибших солдатах была отслужена заупокойная лития, прозвучал троекратный оружейный салют, прошла минута молчания.

На торжественном мероприятии в концертном зале Дома офицеров собравшихся встречали юнармейцы и воспитанники Центра «Патриот».

Слова благодарности за выполнение воинского долга ветеранам-афганцам выразил председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов. «Мы должны помнить о тех, кто не вернулся с афганской войны. Те, кто выжил, сегодня активно работают с молодежью, передают свой опыт», - отметил он.

«Историю нашего города, Города воинской славы, писали и вы своими подвигами, мужеством и героизмом в Афганистане. Война - это и радость побед, и горечь утрат от потери боевых товарищей. На вашем примере мы воспитываем молодежь, вы приняли эстафету доблести от ветеранов-фронтовиков, ваше служение Родине продолжили ребята, воевавшие в Чечне», - сказал глава Пскова Иван Цецерский и вручил членам псковского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Благодарственные письма руководителя муниципалитета. Городские власти, отметил Иван Цецерский, поддерживают идею реконструкции памятника воинам-интернационалистам в сквере у Дома офицеров.

От имени губернатора со словами поздравлений выступил заместитель начальника Управления специальных программ администрации Псковской области Александр Зайков.

Руководитель Псковской общественной организацией «Инвалиды войны» Николай Дубик поблагодарил городские и областные власти за внимание к общественной организации, вспомнил о днях, проведенных в зоне боевых действий, и отметил, что гордится своими однополчанами.

Для зрителей Дом офицеров подготовил концертную программу с участием ансамбля «Голубые молнии» и творческих коллективов.

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан между правительственными силами Афганистана и ограниченным контингентом советских войск с одной стороны и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов с другой начался для СССР 25 декабря 1979 года. За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек. В Афганской войне приняли участие почти 2 тысячи псковичей, в Пскове и Псковском районе зарегистрировано 1011 участников боевых действий.