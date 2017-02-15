Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий

18:55, 15 февраля 2017, ПАИ

На главу администрации Печорского района Юрия Конченко наложен штраф в размере 35 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение вынес Печорский районный суд 14 февраля.

Напомним, в августе 2015 года в отношении Юрия Конченко было возбуждено уголовное дело по материалам проверки, проведенной совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД со специалистами Счетной палаты и Контрольного управления администрации области. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сообщалось, что, по версии следствия, в августе 2013 в рамках реализации международного проекта «Безопасный путь» администрация Печорского района заключила муниципальный контракт с подрядчиком ООО «РестСтройПроект» на выполнение работ по капитальному ремонту ряда улиц и площадей в Печорах.

В ноябре 2013 года чиновник, будучи осведомленным о невыполнении подрядчиком электромонтажных работ и работ по наружной канализации в рамках вышеуказанного муниципального контракта, подписал акты выполненных работ, являющиеся основанием для их оплаты, на основании которых на расчетный счет подрядчика перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные на момент подписания акта работы в сумме почти 5 миллионов рублей.