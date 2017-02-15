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Жилой дом на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Жилой дом на севере столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, неизвестный позвонил в полицию и пригрозил взорвать дом №13 по Ленинградскому шоссе. Он утверждал, что бомба уже заложена.

На место были вызваны кинологи, они уже приступили к осмотру здания, из дома пришлось вывести около 300 человек. Подробности произошедшего уточняются.

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