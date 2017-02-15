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Общество

Андрей Турчак принял участие в совещании Владимира Мединского о деятельности региональных военно-исторических обществ

В среду, 15 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в совещании министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с участием Ивановской и Ростовской областей и было посвящено деятельности региональных отделений общества.Об этом Псковскому агентству информации собщили в пресс-службе администрации региона.

Владимир Мединский отметил, что в текущем году численность членов Российского военно-исторического общества планируется довести до 8 тысяч человек. Председатель общества также рассказал о реализуемых в регионах проектах РВИО и предложил принимать в них более активное участие. Это детские летние военно-исторические лагеря, изготовление и установка мемориалов в честь исторических событий и личностей, бесплатные автобусные экскурсии для школьников «Дороги Победы» и другие.

Андрей Турчак поблагодарил Владимира Мединского за поддержку региона и рассказал, что администрация Псковской области реализует совместно с региональными отделениями общества в Пскове и Грозном проект по установке поклонного креста на месте гибели 6-й роты в Чечне. Губернатор пригласил председателя общества принять участие в церемонии открытия памятного знака 2 марта в Улус-Керте.

Глава региона также доложил руководителю Минкульта РФ о ходе реализации проекта по реконструкции здания «Дом Валуева А. С. (Дом губернатора)» в Пскове. По окончании работ в нем вновь разместится Библиотека для детей и юношества имени Каверина, а также Псковское региональное отделение РВИО. Андрей Турчак обратился к Владимиру Мединскому с просьбой ускорить объявление нового конкурса на определение подрядчика строительных работ в связи с тем, что итоги предыдущего конкурса были отменены по просьбе администрации ввиду несостоятельности победителя. Со своей стороны регион готов обратиться в адрес министерства культуры и Правительства РФ с предложением об ужесточении требований допуска к участию в конкурсе строительных компаний.

В свою очередь председатель Псковского реготделения общества Александр Голышев сообщил, что 9 мая в деревне Гавры Пыталовского района состоится открытие памятника Неизвестному солдату. А в военно-историческом комплексе «Линия Сталина» в Островском районе в этом году отреставрируют второй дот.

 

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