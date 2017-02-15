Заместитель губернатора Сергей Перников провёл личный приём граждан

19:50, 15 февраля 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел прием граждан по личным вопросам в региональной приемной Президента РФ в среду, 15 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Житель города Пскова обратился с вопросом создания личного подсобного хозяйства в сферах животноводства и растениеводства. Вице-губернатор разъяснил заявителю возможные меры государственной поддержки и условия ее получения в соответствии с действующим законодательством.

Также в рамках приема был рассмотрены вопросы жительницы Печорского района, об отсутствии на территории города Печор постоянно действующего розничного рынка и оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В ходе рассмотрения обращения глава администрации Печорского района Юрий Конченко и председатель государственного комитета по экономическому развитию Андрей Михеев подтвердили, что этот рынок в реестре города отсутствует, при этом каждую субботу проводится ярмарка выходного дня. Было отмечено, что разработан проект, в рамках которого предусмотрено оборудование рынка в 2018 году для местных производителей с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе с использованием внебюджетных средств.

Сергей Перников поручил Юрию Конченко и Андрею Михееву принять меры по реализации проекта в максимально короткие сроки.

Что касается оформления ветеринарно-сопроводительных документов, то, начальник управления ветеринарии Вера Баданина сообщила, что в результате предварительно проведенной работы были выявлены нарушения в процессе выдачи документации, часть которых к сегодняшнему дню устранена. Вице-губернатор поручил проинформировать заявителя об устранении всех выявленных нарушений в письменном виде.

Решение всех озвученных в ходе приема вопросов, заместитель губернатора области Сергей Перников взял под личный контроль.