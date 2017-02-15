В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошло мероприятие, приуроченное к дате вывода советских войск из Афганистана

19:55, 15 февраля 2017, ПАИ

У несовершеннолетних учащихся вечерней школы учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошел классный час «Верность воинскому долгу», посвященный выводу советских войск из Афганистана. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе урока ребята посмотрели документальные фильмы «На Афганской земле» и «Хроника Афганской войны», после чего прочитали в Книге памяти Псковской области о солдатах, прошедших суровые испытания во время боевых действий в Афганистане и не уронили чести военного человека.

Во второй части классного часа ученики изучили видеопрезентацию «Памятники Афганской войны. Помним…», а также послушали афганские песни. Итогом классного часа стало создание тематического стенда.

«В Псковской области зарегистрировано более 1000 участников боевых действий в Афганистане, - рассказала учащимся Наталья Афанасьева. - Значение их подвига с каждым годом понимается яснее и глубже, каждый из воинов честно и самоотверженно выполнил свой патриотический и интернациональный долг.