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Общество

Медведев рассказал о подарке россиянкам на 8 Марта

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев пообещал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко в качестве подарка к 8 Марта утвердить Стратегию действий в защиту прав женщин. Его заявление приводит «Интерфакс» в среду, 15 февраля.

На встрече Медведева с Советом верхней палаты парламента Матвиенко напомнила, что документ поступил в кабинет министров еще в начале февраля.

«Те поручения, о которых просит Совет Федерации, я подготовлю и подпишу, можете не сомневаться, в том числе и в отношении Стратегии для женщин. Можно выпустить прямо 8 марта», — сказал Медведев.

10 февраля стало известно, что Минтруд направил в правительство проект национальной Стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Документ направлен на обеспечение гендерного равенства в России и улучшение положения женщин в стране, сообщает RNS.

В декабре прошлого года Матвиенко раскритиковала мужчин-политиков за их подхода к решению проблем. «Похоже, что мужчины-политики со своим брутальным стилем не справились с управлением миром», — отметила она.

Праздник 8 Марта появился как День солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. В ряде стран он отмечается как Женский день.

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