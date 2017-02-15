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Общество

Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления

Треть россиян в последние три месяца стали покупать продукты питания более дешевых марок, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», пишет Газета.ру.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: за последние три месяца изменилось ли что-нибудь в том, как вы обычно покупаете продукты питания, или нет? И если изменилось, то что именно?

Выяснилось, что на рост цен россияне чаще реагируют сокращением потребления, экономией, чем поиском дополнительного заработка.

Так, 30% опрошенных сказали, что реагируют на подорожание продуктов тем, что покупают продукты более дешевых марок.

На вопрос о том, как в целом люди реагируют на рост цен, 47% ответили, что предпочитают экономить, тогда как 44% думают о дополнительном заработке.

При детализации статьи расходов, подвергающихся секвестру, выяснилось, что 24% процента опрошенных экономят на мясе и птице, а пятая часть начала экономить на покупке сыров и колбас.

Третье место среди урезанных расходов — по 16% — делят морепродукты и фрукты. На алкоголе предпочитают экономит лишь 7% опрошенных.

 

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