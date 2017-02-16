Максим Орешкин: Экономика России в 2017 году вырастет примерно на 2%

10:08, 16 февраля 2017, ПАИ

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост российской экономики в 2017 году составит порядка 2%, пишет Коммерсант. «В 2017 году мы ожидаем, что рост будет более широкий, затронет, в том числе, и потребительский сектор, ожидаем восстановления денежных доходов населения, будет складываться положительная тенденция. В целом по 2017 году мы ожидаем роста порядка 2%»,— сказал Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин призвал министра заниматься контролем над уровнем инфляции в постоянном режиме. «Только работайте над этим постоянно. Надо заниматься, как мы говорим, таргетированием вместе с Центральным банком, правительством, там, где нужно, администрацию подключать. И с регионами надо работать, конечно»,— сказал Путин.

Ранее оценку роста ВВП России в I и II кварталах 2017 года улучшил Центробанк. Напомним, на форуме в Давосе глава Минэкономики Максим Орешкин оценил возможный рост российского ВВП по итогам 2017 года более оптимистично, чем говорится в официальном прогнозе ведомства,— в 1,5–2% в год. Но он отметил, что такой показатель возможен «при отсутствии серьезных внешних шоков».