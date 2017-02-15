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Общество

Пскович разом оплатил 20 штрафов ГИБДД, чтобы снять запрет с машины

Сразу 20 штрафов ГИБДД оплатил пскович, чтобы снять запрет на регистрационные действия со своего автотранспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ФССП России по Псковской области.

На исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП г. Пскова № 1 Ивана Зидры в отношении должника находилось сразу 20 исполнительных производств по взысканию 20 штрафов в пользу ГИБДД по Псковской области на общую сумму 19 тысяч 300 рублей. Исполнительные производства были возбуждены в период с декабря 2015 года по январь 2017 года.

В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством и вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Балтийский банк».

В феврале 2017 года должник пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю и оплатил все 20 исполнительных производств на сумму в 19 тысяч 300 рублей наличными. Таким образом, должник полностью погасил свои долги по штрафам ГИБДД. В настоящее время все обращения и запреты сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

На исполнении у судебных приставов-исполнителей Псковской области находится ещё более 38 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов за правонарушения в области ГИБДД. За 2016 год Управлением ФССП России по Псковской области взыскано около 30 миллионов рублей с данной категории правонарушителей.

Напоминаем, что, узнать о том, есть ли у Вас долги можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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