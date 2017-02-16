В Госдуму внесён законопроект, освобождающий пенсионеров от взносов на капремонт

10:06, 16 февраля 2017, ПАИ

Законопроект, предусматривавший освобождение всех пожилых людей от взносов на капремонт, внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР Виталием Пашиным и Данилой Шилковым, сообщает газета «Коммерсантъ».

В пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, отмечается, что Федеральный закон освобождает от «взносов за капитальный ремонт одиноко проживающих собственников жилых помещений при достижении возраста 70 лет на 50%, при достижении возраста 80 лет на 100%». Однако, согласно статистике и показателям средней продолжительности жизни в России, большинство граждан «не доживают до возможной социальной помощи, то есть, вынуждены оплачивать неполученные в будущем услуги».

«Существует необходимость исключить из действующей редакции статьи возможность предоставления компенсации только лишь одиноко проживающим лицам, т.к. на практике, социально незащищенные группы лиц вынуждены выписывать из своих жилых помещений близких родственников, чтоб хоть на часть сократить свои расходы»,— считают депутаты.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения также поспособствуют «сокращению расходов большинства населения».