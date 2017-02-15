Сбербанк снизил ставки по вкладам

20:39, 15 февраля 2017, ПАИ

Сбербанк сообщил о снижении ставок по вкладам на 0,05-0,7% процентного пункта, передает «Прайм».

«Снижение ставок по вкладам Сбербанка с 15 февраля составило 0,05-0,7 процентного пункта. Максимальная действующая ставка составляет теперь 7,7% по вкладу "Лидер Сохраняй" на срок от 6 месяцев до 1 года»,— заявили в пресс-службе банка. Снижение было связано с тенденцией к сокращению ставок вкладов на банковском рынке.

Также сегодня Сбербанк сообщил о понижении ставки по потребительским кредитам и депозитам для физлиц. При этом стоимость кредита существенно снизилась, до 3 п. п. от базовой линейки. Снижение по депозитам физлиц было не столь значительное— до 0,6 п. п.