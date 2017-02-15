Псковские полицейские поздравили ветерана

20:46, 15 февраля 2017, ПАИ

Сегодня отмечается День памяти воинов-интернационалистов, среди которых были и сотрудники органов внутренних дел. Эта дата определена не случайно. Именно 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Демократической Республики Афганистан. Был среди них и ныне пенсионер МВД, майор в отставке Владимир Иванов. Немало лет он отдал службе в псковской милиции. Владимир Иванов принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В актовом зале УМВД России по городу Пскову начальник Управления полковник полиции Сергей Сурин представил личному составу ветерана, поздравил с праздником и вручил ему на память книгу об афганской войне. Сергей Александрович подчеркнул, что в нашей стране с большим уважением относятся к воинам, достойно выполнившим свой интернациональный долг.

Полицейские с интересом слушали рассказ Владимира Иванова о его нелегкой армейской службе на территории Афганистана, о боевых товарищах, из которых, к сожалению, не всем довелось вернуться домой.

Одним из организаторов этой встречи стал Общественный совет при УМВД России по городу Пскову.