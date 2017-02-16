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Экономика

Россия поднялась на 40 мест в рейтинге свободных экономик

Россия поднялась на 114 место в рейтинге экономической свободы, составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation. Такая позиция в списке объясняется тем, что российской экономике мешает пренебрежение нормами права, пишет Лента.ру.

В исследовании говорится о давлении, под которым находится судебная система страны, и широко распространенной коррупции. Соседями России стали Мадагаскар и Нигерия (113 и 115 места соответственно). Лидерами списка являются Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

В 2016 и 2015 годах Heritage Foundation ставил Россию на 153 и 143 места соответственно.

Составители перечня оценивают экономики стран на основе десяти критериев. К ключевым можно отнести гарантию прав собственности, свободу от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свободу торговли и гибкость рынка труда.

Всего в рейтинг экономической свободы входят 180 стран.

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