Россия поднялась на 40 мест в рейтинге свободных экономик

10:16, 16 февраля 2017, ПАИ

Россия поднялась на 114 место в рейтинге экономической свободы, составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation. Такая позиция в списке объясняется тем, что российской экономике мешает пренебрежение нормами права, пишет Лента.ру.

В исследовании говорится о давлении, под которым находится судебная система страны, и широко распространенной коррупции. Соседями России стали Мадагаскар и Нигерия (113 и 115 места соответственно). Лидерами списка являются Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

В 2016 и 2015 годах Heritage Foundation ставил Россию на 153 и 143 места соответственно.

Составители перечня оценивают экономики стран на основе десяти критериев. К ключевым можно отнести гарантию прав собственности, свободу от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свободу торговли и гибкость рынка труда.

Всего в рейтинг экономической свободы входят 180 стран.