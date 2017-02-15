Псковичам напоминают о соблюдении правил безопасности при эксплуатации электрооборудования

21:04, 15 февраля 2017, ПАИ

Важным условием предупреждения пожаров, количество которых традиционно возрастает с наступлением холодов, является строгое соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возникновение загораний в жилых домах часто связано с электричеством: будь то нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неисправности или изношенность электрической сети и др.

Так, 15 февраля 2017 года ночью на пульт дежурному поступило сообщение о возгорании в Великолукском районе в деревне Федорково. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №6 на двух автоцистернах в составе пяти человек. В результате пожара сгорел жилой дом размером 7х9 метров. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а именно - электроплиты.

В связи с данным случаем и во избежание новых ситуаций напоминаем, что при эксплуатации электрического оборудования запрещается:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения этих элементарных правил безопасности.