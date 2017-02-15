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Общество

В Себежском районе гражданин Украины предстанет перед судом за нарушение ПДД, в котором пострадал пассажир автомобиля

Прокурором Себежского района утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда.). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

В ходе следствия установлено, что 27 ноября 2016 года обвиняемый, двигаясь на принадлежащей ему автомашине «Volksvagen LT-35» по автодороге Опочка -Дубровка, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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