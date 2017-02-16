0
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
21:35
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Еще новости
Экономика

Инфляция в России прекратилась впервые за полгода

Потребительские цены в России за неделю 7 по 13 февраля не изменились. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата. В последний раз нулевая недельная инфляция фиксировалась в сентябре 2016 года, пишет Лента.ру.

С начала текущего года цены выросли на 0,7%. Для сравнения, за тот же период 2016 года инфляция составила 1,6%.

За прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 0,4 процента, полукопченую колбасу, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок подешевел на 0,9%, крупа гречневая — на 0,7%, свинина, куриные яйца и подсолнечное масло — на 0,3-0,4%.

В конце января статистическое ведомство сообщило, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в России выросли на 3,9%, в странах ЕС — на 1,1%.

По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
14 февраля 2017
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 16
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4

Идет загрузка...