Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в федеральный розыск

21:38, 15 февраля 2017, ПАИ

Следственный комитет (СК) России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следственные органы вынесли постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

По версии СК, с августа 2010-го по июнь 2011 года Вячеслав Полозков (как писал «Коммерсантъ», это полковник МВД в отставке), Сергей Воронцов (кем он является, непонятно) и директор кондитерского предприятия «Тома» Марина Владимирская решили «совершить хищение здания», принадлежащего компании.

Для этого они привлекли Вороненкова, юриста Олега Крылова и сотрудников ФСБ — полковника Андрея Мурзикова и подполковника Сергея Шишакова.

В дальнейшем при пособничестве еще нескольких человек были изготовлены и поданы на регистрацию в столичную налоговую фиктивные документы. В результате единственный учредитель «Томы» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников ООО. При этом гендиректором компании неправомерно назначили Илью Щербака.

После этого Вороненков нашел покупателя на расположенное на улице Международной в Москве здание. Зная, что недвижимость продается незаконно, этот человек — Виталий Качур — привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана.

В результате здание площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано подконтрольной Качуру компании «Шанс» за 20 миллионов рублей. Как считают следователи, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 миллиона долларов.

«Соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере», — указывает СК. Сотрудники ведомства установили, что именно Вороненков «обеспечивал финансирование преступных действий», давал указания сообщникам и контролировал процесс смены руководителя фирмы.

14 февраля издание «Цензор.Нет» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») опубликовало интервью с Вороненковым, в котором он подтвердил получение украинского гражданства. Бывший парламентарий утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано. Российские правосудие работает «с обвинительным уклоном», считает он.

Вороненков, депутат Госдумы шестого созыва (2011-2016 год) от КПРФ, скрылся от органов следствия — он находится на Украине вместе с женой оперной певицей Марией Максаковой. Уголовные дела в отношении соучастников преступления — девяти человек — ранее были выделены в отдельное производство и направлены в суд. Впоследствии им были назначены различные сроки лишения свободы.