ОАЭ откажут в визе по прибытии части российских семейных туристов

22:02, 15 февраля 2017, ПАИ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не выдадут по прибытии визу российским туристам с детьми, вписанными в загранпаспорта родителей. Об этом сообщается на официальной странице Facebook генконсульства России в Дубае, пишет Лента.ру.

Дипломаты подчеркнули, что все российские граждане, которые хотят получить подобное разрешение на въезд в ОАЭ, должны иметь собственный загранпаспорт.

Кроме того, по местным законам, каждый иностранец на территории этого государства обязан иметь медицинскую страховку, предупредили в генконсульстве. Поэтому дипломаты призвали россиян оформить себе страховой полис перед поездкой в Эмираты.

Представители генконсульства также напомнили, что решение правительства ОАЭ о предоставлении россиянам бесплатной визы по прибытию сроком действия до 30 дней вступило в силу 1 февраля. Граждане России имеют право один раз продлить разрешение на въезд на такой же период, только уже на платной основе.

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в конце января одобрил соответствующее постановление правительства о визах для россиян.