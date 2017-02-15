Четыре российских города вошли в международный рейтинг лучших мест для студентов

22:13, 15 февраля 2017, ПАИ

Международный рейтинг лучших студенческих городов мира в 2017 году возглавили Монреаль, Париж и Лондон. Среди российских городов лидирует Москва, расположившаяся в общем списке на 39-м месте. Это следует из доклада британской компании QS Quacquarelli Symonds, пишет Росбалт.

В рейтинге QS Best Student Cities 2017 находятся 100 лучших студенческих городов мира. Эксперты проанализировали 125 городов, оценка проводилась по шести критериям, среди которых — популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов (18 тыс. человек).

Помимо Москвы в список также попали Санкт-Петербург (78-е место), Томск (91-е) и Новосибирск (93-е).