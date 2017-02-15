Найдена статья с рассуждениями Черчилля о внеземной жизни

22:26, 15 февраля 2017, ПАИ

В США обнаружена неопубликованная статья британского политика Уинстона Черчилля, в которой он рассуждал об устройстве Вселенной, планетах у других звезд и возможном существовании на них жизни. Текст статьи в 2016 году обнаружил израильский астрофизик, автор работ по популяризации науки и математики Марио Ливио. Документ ему передал директор Музея Уинстона Черчилля в Фултоне (США), пишет Газета.ру.

11-страничная статья Черчилля была написана в 1939 году и предназначалась для публикации в газете, утверждает астрофизик, опубликовавший выдержки из нее в Nature.

В своих рассуждениях политик определил, что необходимым свойством жизни является размножение, и подчеркнул важность воды для ее существования. Также он описал понятие, которое сегодня известно, как «зона обитаемости» вблизи других звезд. «Сегодня, когда многие из политиков остерегаются науки, эта статья заставляет вспомнить о лидере, который был так в нее погружен», — рассказал автор публикации.