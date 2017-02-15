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Страна и мир

NASA отправит космическую миссию по поиску жизни на спутнике Юпитера

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует запустить на Европу, спутник Юпитера, космический аппарат. Цель миссии, которая может состояться до 2024 года, — обнаружение признаков жизни в прошлом или настоящем.

По данным экспертов NASA, Европа может таить ключ к разгадке главной тайны Вселенной — существует ли инопланетный разум. Об участии в миссии человека не сообщается.

Предполагается, что исследовательский зонд будет оснащен инструментами для определения органических и неорганических веществ. Доставку устройства осуществит ракетоноситель Space Launch System. Пребывание аппарата на спутнике Юпитера продлится около 20 дней, передает РИА «Новости».

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