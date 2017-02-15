NASA отправит космическую миссию по поиску жизни на спутнике Юпитера

22:38, 15 февраля 2017, ПАИ

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует запустить на Европу, спутник Юпитера, космический аппарат. Цель миссии, которая может состояться до 2024 года, — обнаружение признаков жизни в прошлом или настоящем.

По данным экспертов NASA, Европа может таить ключ к разгадке главной тайны Вселенной — существует ли инопланетный разум. Об участии в миссии человека не сообщается.

Предполагается, что исследовательский зонд будет оснащен инструментами для определения органических и неорганических веществ. Доставку устройства осуществит ракетоноситель Space Launch System. Пребывание аппарата на спутнике Юпитера продлится около 20 дней, передает РИА «Новости».